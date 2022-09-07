Директор рязанской турфирмы получил 5 лет колонии за обман клиентов

В среду, 7 сентября, Советский районный суд Рязани признал бывшего директора турфирмы виновным в серии мошенничеств. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры рязанской области.

Рязанец, являвшийся руководителем ООО, в офисе на улице Соборной принимал от клиентов деньги, обещая забронировать гостиницы и организовать поездки за границу и по России. При этом никаких договоров с туроператорами у фирмы не было.

Оплату мошенник брал либо наличными, либо переводом на банковскую карту.

— Потерпевшими по делу признаны 20 граждан, которым причинен ущерб на сумму 2 173 670 рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал рязанца виновным и приговорил к 5 годам колонии общего режима. Иски потерпевших удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.