Директор рассказала, на что обиделся ученик, угрожавший напасть на школу Новомичуринске

Ученик, расклеивший угрожающие записки о нападении на школу № 1 в Новомичуринске, обиделся на плохую оценку за самостоятельную работу. Об этом ИД «Пресса» рассказала директор учебного заведения Валентина Сизова.

Листки бумаги с угрозами появились на домах по проспекту Смирягина 2 октября. После того, как фото выложили в соцсети, правоохранители начали проверку. Росгвардия проверила помещения школы, полицейские установили мальчика, сделавшего записки.

Плохую оценку школьник получил 1 октября. После этого, вместе с товарищем, который учится в другой школе, расклеил угрозы на домах.

Юным хулиганам теперь не избежать серьезной воспитательной работы в школе, семье, со стороны профилактических служб.