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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Директор рассказала, на что обиделся ученик, угрожавший напасть на школу Новомичуринске

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Директор рассказала, на что обиделся ученик, угрожавший напасть на школу Новомичуринске

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Ученик, расклеивший угрожающие записки о нападении на школу № 1 в Новомичуринске, обиделся на плохую оценку за самостоятельную работу. Об этом ИД «Пресса» рассказала директор учебного заведения Валентина Сизова.

Листки бумаги с угрозами появились на домах по проспекту Смирягина 2 октября. После того, как фото выложили в соцсети, правоохранители начали проверку. Росгвардия проверила помещения школы, полицейские установили мальчика, сделавшего записки.

Плохую оценку школьник получил 1 октября. После этого, вместе с товарищем, который учится в другой школе, расклеил угрозы на домах.

Юным хулиганам теперь не избежать серьезной воспитательной работы в школе, семье, со стороны профилактических служб.

Директор рассказала, на что обиделся ученик, угрожавший напасть на школу Новомичуринске

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