Директор иркутского детского центра покрывала насиловавшего малышей подростка

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В Иркутске директор «Центра помощи детям» покрывала 12-летнего парня, который насиловал маленьких детей. Дело она сдерживала почти год. Об этом сообщает telegram-канал Babr Mash.

О странном поведении подростка стало известно еще в 2020 году. Тогда одна из работниц заметила, что мальчик заставляет заниматься с ним сексом ребят 3-5 лет. Сотрудники начали жаловаться директору, но та лишь отмахивалась от жалоб. Женщина боялась проверок и испорченной репутации.

— Работники обратились в следственный комитет. Правоохранители опросили детей, которые подтвердили издевательства. Директор же уверяла, что слышит об этом впервые, а противникам грозила увольнением, — говорится в сообщении.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По данным источника, мальчика оставили без наказания, так как ему нет 14-ти лет.