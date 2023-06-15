Дипломат Рябков назвал условия для возвращения к ДСНВ

По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, решение России о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остается неизменным и не зависит от контрмер со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА ФАН.

РФ ожидает от США отказа от враждебной политики в отношении России, чтобы вернуться к полноформатному функционированию Договора. Сигналы в пользу диалога со стороны администрации и контрмеры Вашингтона не изменят ранее изложенной позиции Москвы.

Решение по приостановке Договора отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МВД и военных.