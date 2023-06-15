Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Дипломат Рябков назвал условия для возвращения к ДСНВ

7info

По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, решение России о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остается неизменным и не зависит от контрмер со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА ФАН.

РФ ожидает от США отказа от враждебной политики в отношении России, чтобы вернуться к полноформатному функционированию Договора. Сигналы в пользу диалога со стороны администрации и контрмеры Вашингтона не изменят ранее изложенной позиции Москвы.

Решение по приостановке Договора отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МВД и военных.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Троллейбус попал в ДТП на кругу у Мясокомбината в Рязани

По словам очевидца, сначала столкнулись две легковушки, после чего к ним «притёрся» троллейбус.

Пригожин предложил рязанским депутатам взять в руки автомат и погибнуть

Пригожин ответил на вопрос СМИ о том, нужно ли регламентировать памятники и мемориальные доски погибшим участникам СВО.

Из Рязани направили в Белгородскую область 7 тонн гуманитарной помощи

Рязанцы отправили в регион постельные принадлежности, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, медицинские изделия, товары для детей.

В Рязанскую область поступит 4 новых реанимобиля

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Администрация Рязани сообщила о запуске нового автобусного маршрута

Планируемая дата запуска маршрутов № 7А — 1 сентября 2023 года.

В Рязани эвакуировали торговые центры

По неофициальным данным, поступили сообщения о минировании зданий.

В реке Солотча запретят купание

Подрядчик проведёт монтаж двух самоходных земснарядов, в том числе с растяжкой металлических тросов по руслу реки

В Рязанской Облдуме обсудили вопросы развития жилищного строительства

15 июня в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час», в рамках которого обсудили развитие жилищного строительства и реализацию в регионе проекта «Жильё», в том числе, с применением механизма ипотечного кредитования.

Легковушка врезалась в дерево у посёлка «Снегири» под Рязанью

На месте происшествия находятся сотрудники спасательной службы, скорая помощь.

Молодым предпринимателям предлагают пройти «Трансформацию бизнеса»

Программа включает в себя обучающий блок и консультационное сопровождение. Обучение пройдет в очном формате.

Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области

С подписанием на ПМЭФ важного для области соглашения губернатора Павла Малкова поздравил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Восемь выпускников из Рязани сдали ЕГЭ на 100 балов

В этом году основной этап сдачи выпускного экзамена проходит с 26 мая по 20 июня.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации