Детская афиша «М5 Молл» в январе: бесплатные утренники, мастер-классы и спектакли

В праздничные дни в ТРЦ «М5 Молл» будут проходить бесплатные новогодние утренники и мастер-классы для детей. Сказочные истории с волшебными персонажами и красочными шоу ждут юных гостей и их родителей в ТРЦ «М5 Молл» 2, 3 и 5 января.

В понедельник, 2 января, в 14:00 в зоне Трех фонтанов «М5 Молл» для юных гостей ТРЦ пройдет творческий мастер-класс, а также будет работать аквагример. А в 15:00 – бесплатный детский утренник «Новогодний чемодан Дедушки Мороза».

Во вторник, 3 января, в 14:00 мастер-класс и аквагрим, в 15:00 – новогодняя история «Как щенки Новый год встречали» и выступление дрессированных собачек. Место проведения: зона Трех фонтанов «М5 Молл».

В четверг, 5 января, в 14:00 – детское творческое занятие и аквагрим. В 15:00 – новогодний утренник «Новый год понарошку» с шоу фокусника. Вход свободный. Место проведения: зона Трех фонтанов «М5 Молл».

На Рождество, 7 января, в «М5 Молл» музыкальная сказка Сергея Козлова от одного из старейших театров России – Московского областного театра кукол, «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали». Режиссер-постановщик – Алексей Смирнов, художник – Ульяна Филиппова, композитор – Андрей Занога. Начало спектаклей: в 14:00 и 16:00. Место проведения: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». Вход свободный.

Возрастное ограничение: 3+