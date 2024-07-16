Депутаты регионального парламента вместе с волгоградскими коллегами – участниками акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» почтили память защитников Родины

Во вторник, 16 июля, депутаты Волгоградской областной и городской Дум – участники патриотического велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» прибыли в город Михайлов. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Победы в Великой Отечественной войне.

Данная акция стартовала 9 июля и проходит по маршруту Волгоград – Воронежская область – Тамбов – Рязанская область – Московская область – Москва – Тверская область – Новгородская область – Ленинградская область – Санкт-Петербург в память об историческом велопробеге Сталинград – Москва – Ленинград, который состоялся в июле-августе 1944 года. Масштабное мероприятие организовано Волгоградским областным Советом ветеранов при поддержке губернаторов Волгоградской области и Санкт-Петербурга и региональных парламентариев.

Встреча участников велопробега началась с возложения цветов и венков к Мемориальному комплексу «Братская могила на Черной горе» воинам-рязанцам, погибшим за Родину.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало свыше 300 тысяч рязанцев. 180 тыс. погибло, 259 уроженцев Рязанского края удостоены звания Героя Советского Союза, более 60 человек стали полными кавалерами орденов Славы, более 70 тысяч земляков награждены орденами и медалями.

Региональные парламентарии, участники акции-велопробега, ветераны боевых действий и МВД, представители администрации Михайловского района Рязанской области, юнармейцы почтили память защитников Отечества минутой молчания. Председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексей Рыгин отметил, что для волгоградских депутатов большая честь участвовать в патриотическом велопробеге:

– Ровно 80 лет назад группа молодых защитников и строителей Сталинграда поставила цель – проделать этот длинный и нелегкий путь, чтобы выразить свою солидарность с жителями освобожденного от блокады Ленинграда. Обменяться опытом и привлечь внимание молодежи к восстановлению двух непокоренных городов. Мы с гордостью едем дорогой наших предков, дорогой памяти длиной в 80 лет.

Заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков от имени главы и депутатов регионального парламента поблагодарил всех присутствующих за участие в мероприятии, пожелав удачного продолжения велопробега.

– Сегодня Вас встречает г. Михайлов – город воинской доблести, который 24 ноября 1941 года был оккупирован частями 10-ой моторизированной дивизии 20-й танковой армии Гудериана и 7 декабря один из первых освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Воины, погибшие в этом бою, захоронены в 12 братских могилах Михайловского района. Мы склоняем головы перед нашими земляками, павшими в боях за свободу и независимость Родины. Пройдут годы, придут новые поколения, но в нашей памяти всегда будут жить Герои, их пример будет вдохновлять современников и потомков – всех тех, для кого понятие «Родина» священно. Важно бережно хранить память о народе-победителе, сокрушившем фашизм. У нас в области много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Безусловно, это мероприятие имеет неоценимое значение для сохранения исторической правды, – подчеркнул парламентарий.

Председатель Волгоградской областной Думы Алексей Логинов сакцентировал внимание, что данная патриотическая акция важна и с точки зрения обмена опытом:

– Межпарламентская деятельность является существенной составляющей нашей работы. Обсуждение различных проектов, инициатив, разработка совместных решений – все это позволяет депутатам укреплять связи между регионами как в законодательной сфере, так и в сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне.

Депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов выразил уверенность в значимости патриотического воспитания подрастающего поколения:

– С гордостью могу сказать, что наша молодежь искренне любят свою малую Родину и гордится подвигами земляков в годы Великой Отечественной войны, чтит Героев, уважает народные традиции, активно участвует в общественной жизни региона. И очень значимо, что сегодня здесь присутствуют юнармейцы. Долг каждого из нас – знать свою историю, историю своей семьи и нашей страны!

Депутаты Рязанской областной Думы вместе с коллегами из Волгоградского парламента также провели рабочую встречу, поделились опытом реализации проектов благоустройства территорий. Парламентарии посетили площадь Ленина, парк с фонтанами, реконструированные в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициатива выиграла во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году. Здесь обустроили пешеходную зону, проведено мощение по мотивам Михайловского кружева, озеленение, создана зрелищная зона, детское оборудование и другие объекты инфраструктуры.

– Михайлов – один из лидеров в регионе. Районный центр постоянно развивается. В выборе мест, где необходимо благоустройство в первую очередь, принимают непосредственное участие жители. Только совместным усилиями, с учетом потребностей людей, можно добиться таких значимых результатов, – прокомментировал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы Владимир Сидоров.

Кроме того, гости познакомились с историей и жизнью Свято-Покровского женского монастыря, посетили Михайловское предприятие по производству изделий народных художественных промыслов, музей Труженицы.

Следующая остановка участников патриотической акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» состоится в Московской области.