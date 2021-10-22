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Пятница, 22 октября, 2021
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Депутаты Госдумы предложили ярославцам новых губернатора и мэра

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Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Ярославской области, пишет 76.ru.

По словам парламентария, он пойдет на это, если врио главы региона Михаил Евраев и его команда не начнут исправлять ситуацию.

Депутата и его коллегу Анатолия Лисицына не устраивают председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко, взамен которого они предложили кандидатуру председателя областной думы Михаила Боровицкого.

Грешневиков и Лисицын выступили с идеей убрать Владимира Волкова с поста мэра Ярославля. Вместо него они предложили двух кандидатов: депутата муниципалитета Ярославля Анатолия Каширина и политика Юрия Бойко.

В правительстве Ярославской области и мэрии Ярославля отказались комментировать эту высказывания.

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