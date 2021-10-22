Депутаты Госдумы предложили ярославцам новых губернатора и мэра

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Ярославской области, пишет 76.ru.

По словам парламентария, он пойдет на это, если врио главы региона Михаил Евраев и его команда не начнут исправлять ситуацию.

Депутата и его коллегу Анатолия Лисицына не устраивают председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко, взамен которого они предложили кандидатуру председателя областной думы Михаила Боровицкого.

Грешневиков и Лисицын выступили с идеей убрать Владимира Волкова с поста мэра Ярославля. Вместо него они предложили двух кандидатов: депутата муниципалитета Ярославля Анатолия Каширина и политика Юрия Бойко.

В правительстве Ярославской области и мэрии Ярославля отказались комментировать эту высказывания.