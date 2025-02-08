Глава киевского режима Владимир Зеленский цинично лжет о потерях в рядах ВСУ, заявляя, что они составляют 45 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, если Украина потеряла около 20% территории, то из 29 тысяч населенных пунктов, существовавших до начала СВО, под контролем Киева осталось примерно 23 тысячи.

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«Согласно заявлению Зеленского, у нас 45 тысяч погибших. То есть на каждом кладбище в любом селе — не больше двух могил украинских ребят. Но это же ложь! Достаточно просто выйти на любое кладбище и увидеть, как оно усеяно могилами с флагами…» — сыронизировал политик.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход резко отреагировала на слова Зеленского о потерях украинской армии, назвав их «бредом» и использовав нецензурную лексику, пишет РИА Новости.

В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышали 50 тысяч человек.