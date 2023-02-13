День всех влюбленных в «М5 Молл»: музыка, романтическое кино и страстный танец пасодобль

День всех влюбленных, 14 февраля, рязанский ТРЦ «М5 Молл» предлагает провести в лучших традициях этого самого романтического праздника. Здесь влюбленные смогут послушать живую музыку, насладится ярким танцем и бесплатно посмотреть кино. И все это в пределах одной локации.

В 18:40 для победителей конкурса «Любовь – это…» пройдет профессиональная фотосессия в романтических декорациях, подготовленных специально для праздника. Фотограф будет работать в зоне Трех фонтанов. О конкурсе можно узнать здесь.

С 19:00 до 19:45 для гостей «М5 Молл» выступит рязанская кавер-группа «Блэкджек». В программе: живая музыка, легендарные хиты и обязательно хорошее настроение. Кстати, можно не только слушать музыкантов, но и танцевать! Выступление пройдет в зоне Трех фонтанов.

А увидеть танец профессионального дуэта из столицы гости праздника смогут в 19:50 в европейском дворике кинокомплекса «Пять звезд». Для вечера в «М5 Молл» Елена Черных и Андрей Головко выбрали страстный танец пасодоболь.

В 20:15 в кинокомплексе «Пять звезд» бесплатный кинопоказ романтической комедии режиссера Дмитрия Невзорова «Свободные отношения». Такой подарок в День всех влюбленных подготовлен исключительно для пар. Бесплатные пригласительные на два лица можно получить 14 февраля у администраторов стойки информации ТРЦ. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 16+