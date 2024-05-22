«День Шедевра» знакомит рязанцев с индустриальным пейзажем

Индустриальный пейзаж представлен в Рязанском художественном музее картиной Александра Куприна «Бессемеровский цех». Художника, кстати, считают родоначальником этого жанра. Это и стало темой для нового выпуска рубрики «День шедевра» сайта 7info.

Куприн уделял заводским видам большое значение в своём творчестве и до революции, и после. В 1930 году художник оказался на Днепропетровском коксолитейном заводе. Виды горящих доменных печей поразили его! После визита на предприятие Куприн создаёт целую серию индустриальных пейзажей. Их он, кстати, пишет по памяти, потому что характер производства менялся каждые полчаса.

Художнику удалось показать настоящую поэзию труда. Казалось бы, непривлекательный процесс литья предстаёт на его полотнах как яркое и запоминающееся событие. Как точно мастер представляет напряжённую работу и масштаб производства! Понаблюдайте за этим и вы.