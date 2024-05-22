Среда, 22 мая, 2024

«День Шедевра» знакомит рязанцев с индустриальным пейзажем

Автор: 7info7

Опубликовано

Индустриальный пейзаж представлен в Рязанском художественном музее картиной Александра Куприна «Бессемеровский цех». Художника, кстати, считают родоначальником этого жанра. Это и стало темой для нового выпуска рубрики «День шедевра» сайта 7info.

Куприн уделял заводским видам большое значение в своём творчестве и до революции, и после. В 1930 году художник оказался на Днепропетровском коксолитейном заводе. Виды горящих доменных печей поразили его! После визита на предприятие Куприн создаёт целую серию индустриальных пейзажей. Их он, кстати, пишет по памяти, потому что характер производства менялся каждые полчаса.

«День Шедевра» знакомит рязанцев с индустриальным пейзажем
«День Шедевра» знакомит рязанцев с индустриальным пейзажем
«День Шедевра» знакомит рязанцев с индустриальным пейзажем

Художнику удалось показать настоящую поэзию труда. Казалось бы, непривлекательный процесс литья предстаёт на его полотнах как яркое и запоминающееся событие. Как точно мастер представляет напряжённую работу и масштаб производства! Понаблюдайте за этим и вы.

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