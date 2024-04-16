Вторник, 16 апреля, 2024

«День шедевра» знакомит рязанцев с акварельными портретами, которые в XIX веке выполняли функцию фотографий

Автор: 7info7

Опубликовано

С техникой акварели знакомы, наверное, все. И может показаться, что акварельные произведения просты в исполнении. Но это только на первый взгляд… Видимо, их итоговая лёгкость и воздушность непрофессиональному взгляду намекает на это! На самом деле работа с акварелью требует высокого мастерства и аккуратности. Используя технику многослойности, накладывая один прозрачный слой на другой, мастера должны очень внимательно следить за процессом работы. Всё дело в том, что акварельная краска быстро высыхает, и допущенные огрехи невозможно исправить.

Выполненные в акварельной тематике портреты можно увидеть в Рязанском художественном музее. 7info рассказывает о них в рубрике «День шедевра». Вообще акварельные портреты — распространённое в XIX веке явление. Сейчас смело можно сказать: в ту пору они выполняли функцию фотографии, являясь своеобразной альтернативой большому портрету, выполненному маслом. Как правило, заказывали у художников акварельные портреты с целью изобразить человека в важный момент его жизни.

В экспозиции Рязанского художественного музея представлен портрет кисти Петра Соколова, непревзойдённого мастера-акварелиста. Благодаря его трепетным и лёгким работам, мы можем увидеть, как выглядели его современники. Даже известно, что многие пары, прежде чем пойти к священнику и повенчаться, сначала шли к Соколову за портретом.

Акварельный портрет — творение компактное. Многие брали их с собой в дальние странствия и военные походы, чтобы в любой момент достать трогательное изображение и полюбоваться образом милого сердцу человека.

"День шедевра" знакомит рязанцев с акварельными портретами, которые в XIX веке выполняли функцию фотографий
"День шедевра" знакомит рязанцев с акварельными портретами, которые в XIX веке выполняли функцию фотографий

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанка показала крест, с которым её дед прошёл свой боевой путь

Сараевский автомобилист стал жертвой мошенников

Представители власти и бизнеса обсудят развитие медицинского туризма в регионе

«Ростелеком» лидирует на рынке бизнес-коммуникаций в сегменте телефонии

В Ряжском районе отремонтировали 14 километров дороги

В Рязани начало работать радио «Комсомольская правда»

Вода ушла с 52 приусадебных участков в Рязанском районе.

НТВ занял первое место рейтинга благодаря «Слову пацана»

Когда сойдёт Благодатный огонь в 2024 году: история чуда и как встречать главное христианское событие

В Шацком районе открыли проезд автомобилей по понтонному мосту

Из горящего зоопарка в Евпатории спасли женщину и двух медведей

В Пителине мужчина едва не убил бывшую жену стеклянным графином

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанка показала крест, с которым её дед прошёл свой боевой путь

Новости Рязани
Металлический наперсный крест, который Семён Иванович Марченков нашёл во время привала, после войны стал памятной реликвией его потомков.

Сараевский автомобилист стал жертвой мошенников

Новости Рязани
Мужчина хотел через Интернет купить запчасти для автомобиля.

Представители власти и бизнеса обсудят развитие медицинского туризма в регионе

Медицина
24-25 апреля в РязГМУ состоится Рязанский медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0».

«Ростелеком» лидирует на рынке бизнес-коммуникаций в сегменте телефонии

Новости мира
По итогам 2023 года объем рынка виртуальных АТС (ВАТС) вырос на 20,8% и составил 25,5 млрд руб.

В Ряжском районе отремонтировали 14 километров дороги

Новости Рязани
Сейчас идет подготовка к ремонту еще 16 км дороги.