9.7 C
Рязань
Вторник, 19 апреля, 2022

День шедевра –  «Сад. Весна»

spot_img
На главнуюНовости РязаниКультура

День шедевра –  «Сад. Весна»

7info7

 Пейзаж «Сад. Весна» был написан художником  С. Виноградовым в одном из имений Рязанского уезда, где он гостил у своего друга  — Всеволода Савича Мамонтова – сына известного промышленника и мецената.

- Реклама -

Наслаждаясь царящей  атмосферой, художник называл «Головинку» красивейшей из усадеб.

 — Поэтическое дворянское гнездо, — напишет он об этом месте.

Едва сквозь ветви деревьев различим жёлтый дом с мезонином.  А за ним большой цветник – много роз. По воспоминаниям художника за ними ухаживал не только садовник, но и красивейшая из женщин – хозяйка имения, сама похожая на розу.

- Реклама -

И мы ощущаем это дыхание весны, наполненное ароматами роз и сирени, смотря на шедевр мастера.

 — А скоро будут яблони в цвету,

И будет мир торжественным и белым.

Мы окунёмся в это красоту, поверив в то,

Что можно что-то сделать!

День шедевра –  «Сад. Весна»
День шедевра –  «Сад. Весна»
День шедевра –  «Сад. Весна»
День шедевра –  «Сад. Весна»
День шедевра –  «Сад. Весна»
День шедевра –  «Сад. Весна»

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяАлександра Трусова заявила о намерении исполнить пятерной прыжок
Комментарии для сайта Cackle