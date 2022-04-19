День шедевра –  «Сад. Весна»

Пейзаж «Сад. Весна» был написан художником С. Виноградовым в одном из имений Рязанского уезда, где он гостил у своего друга — Всеволода Савича Мамонтова – сына известного промышленника и мецената.

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Наслаждаясь царящей атмосферой, художник называл «Головинку» красивейшей из усадеб.

— Поэтическое дворянское гнездо, — напишет он об этом месте.

Едва сквозь ветви деревьев различим жёлтый дом с мезонином. А за ним большой цветник – много роз. По воспоминаниям художника за ними ухаживал не только садовник, но и красивейшая из женщин – хозяйка имения, сама похожая на розу.

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И мы ощущаем это дыхание весны, наполненное ароматами роз и сирени, смотря на шедевр мастера.

— А скоро будут яблони в цвету,

И будет мир торжественным и белым.

Мы окунёмся в это красоту, поверив в то,

Что можно что-то сделать!