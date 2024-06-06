День русского языка отметили дети в Рязани

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России (День русского языка). В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Во Дворце детского творчества учащиеся общеобразовательной программы «Летний калейдоскоп» под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Щербаковой из бумаги создали перышки для карандашей, как имитацию перьевой ручки.

Педагог провела интересную экскурсию к единственному памятнику А.С. Пушкину в г. Рязани и викторину на знания по творчеству писателя.

Дети грамотно отвечали на вопросы викторины, с удовольствием сделали поделки из бумаги, а также рассказали несколько стихотворений.

Итогом занятия стало возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина.