День предпринимателя прошёл в центре цифрового образования детей IT-CUBE

В центре IT-CUBE.РЯЗАНЬ состоялась встреча представителей бизнес-сообщества IT сферы Рязанской области с учащимися. Об этом сообщает Минэкономразвития региона, – пишет сайт областного правительства.

Встречу организовал центр «Мой бизнес» АНО «Агентство развития бизнеса в Рязанской области».

Участниками мероприятия стали руководители «ГиперТерра» Павел Тюпляев и «Галактика АйТи» Ольга Родина, а также слушатели летней образовательной IT школы от 11 до 17 лет. Сфера деятельности компаний — создание сайтов, автоматизация процессов и настройка рекламы в интернете.

Руководители компаний рассказали ребятам, как монетизировать своё увлечение программированием и открыть своё дело. А сотрудники центра «Мой бизнес» сообщили о мерах региональной поддержки бизнеса, в том числе о гранте для молодых предпринимателей.

В школах области также планируются открытые уроки с участием бизнесменов. Они состоятся в сентябре-октябре 2022 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».