День памяти и скорби. 22 июня в истории

- Advertisement -

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

В тяжёлой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней.

В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. Люди чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины.

Галилео Галилей отрёкся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.

Галилео Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Учёный установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам и о том, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной.

Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга «Об обращении небесных сфер» была внесена в индекс запрещённых книг.

В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили её продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду.

Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. 22 июня в доминиканском монастыре святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения.

В последние годы жизни ему пришлось работать в тяжелейших условиях. На своей вилле Арчертри во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции.

В ноябре 1979 года папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря, но встретили весьма решительный отпор. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотом старообрядчества, длилась 8 лет.

Такое положение дел сохранялось до 1673 года, когда стало известно, что в монастыре укрылись уцелевшие участники разгромленных отрядов Степана Разина. Данный факт послужил причиной решительных действий со стороны правительства. На Соловецкие острова прибыл воевода Иван Мещеринов с указаниями начать активные военные действия против мятежников, включая обстрел стен монастыря из пушек. Но царём было гарантировано прощение каждому участнику восстания, добровольно явившемуся с повинной.

Эти действия правительства привели, в свою очередь, к расколу среди братии монастыря, и раскаявшихся остальные участники восстания заключили в монастырскую тюрьму.

После нескольких неудачных попыток взять штурмом крепость и потерь с обеих сторон, бастион все же пал — один из перебежчиков — монах Феоктист — показал тайный вход в монастырь. Проникнув в обитель, стрельцы заняли монастырь, где к тому времени практически не осталось мятежников, и освободили заключённых в тюрьме монахов.

После недолгого разбирательства, руководители восстания и несколько активных его участников (около 30 человек) были казнены, остальных сослали в Кольский и Пустозерский остроги, братию заменили на никониан, и с тех пор Соловецкий монастырь стал новообрядческим.

Началась героическая оборона Брестской крепости. Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Однако фашисты встретили яростный отпор ее защитников.

Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД – всего 3500 человек – до конца сдерживали натиск врага. Большинство защитников крепости погибли.

Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная 20 июля 1941 года.

Многие участники обороны Брестской крепости были посмертно награждены орденами и медалями. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости было присвоено почётное звание «Крепость-Герой» и медаль «Золотая Звезда».

В 1971 году здесь появился мемориал: гигантские скульптуры «Мужество» и «Жажда», пантеон славы, площадь Церемониалов, законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости.

Сегодня мемориал открыт для всех. Вы можете его посетить и увидеть все своими глазами, или пройти с виртуальной экскурсией: Брестская крепость.

По материалам сайта © Calend.ru