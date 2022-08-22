День Государственного флага отметили в рязанском Лесопарке

22 августа в Лесопарке состоялся вело-самокатный пробег в рамках Всероссийской патриотической акции «Держи флаг по ветру». В пробеге приняли участие волонтёры культуры, активисты молодёжных общественных организаций Рязани и области, а также жители и гости города. Участники двигались по маршруту от главной сцены до разворотного круга перед Ореховым озером и обратно.

Старт пробегу дала первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова и поздравила всех от имени врио Губернатора Павла Викторовича Малкова с Днём Государственного флага. Также Анна Николаевна отметила, что сегодня в Лесопарке собрались люди разных поколений, в том числе и много юных ребят, которые являются будущем нашей страны.

Также в честь Дня российского флага в Лесопарке открыли арт-объект в цветах триколора нашей страны. Новый элемент стрит-арта стал отличным дополнением настрою участников пробега сегодня и, уверены, ещё долгое время будет радовать посетителей парка.