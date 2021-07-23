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Пятница, 23 июля, 2021
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День города в Рязани снова будут праздновать несколько дней

Елена Лобанова
День города в Рязани снова будут праздновать несколько дней
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В Рязани День города вновь отпразднуют в несколько дней. Об этом заявила замглавы администрации Надежда Штевнина в четверг, 22 июля. 

Основные мероприятия пройдут 7 августа, однако праздник начнется уже 2 августа. 

— 926-й день рождения Рязань проведет по принципу локальности и растянутости по времени. Это необходимо из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, — отметила начальник управления культуры Евгения Власова. 

Из-за коронавирусных ограничений отменили вечерний концерт на площади Ленина и фестиваль уличных музыкантова «Подбелка». На протяжении недели в городе будут проходить небольшие мероприятия в различных районах города. В филармонии и на сцене Зеленого театра концерты состоятся с 50% наполняемостью. 

Концепция 926-го Дня рождения — гордость за земляков. Поэтому главным слоганом выступит «Рязань талантливая! Знай наших!». В оформление вплетут фото рязанцев, которые прославили город за ее пределами. 

Подробный план будет опубликован на официальном сайте администрации и социальных сетях.

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