День города в Рязани снова будут праздновать несколько дней

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В Рязани День города вновь отпразднуют в несколько дней. Об этом заявила замглавы администрации Надежда Штевнина в четверг, 22 июля.

Основные мероприятия пройдут 7 августа, однако праздник начнется уже 2 августа.

— 926-й день рождения Рязань проведет по принципу локальности и растянутости по времени. Это необходимо из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, — отметила начальник управления культуры Евгения Власова.

Из-за коронавирусных ограничений отменили вечерний концерт на площади Ленина и фестиваль уличных музыкантова «Подбелка». На протяжении недели в городе будут проходить небольшие мероприятия в различных районах города. В филармонии и на сцене Зеленого театра концерты состоятся с 50% наполняемостью.

Концепция 926-го Дня рождения — гордость за земляков. Поэтому главным слоганом выступит «Рязань талантливая! Знай наших!». В оформление вплетут фото рязанцев, которые прославили город за ее пределами.

Подробный план будет опубликован на официальном сайте администрации и социальных сетях.