День города в Рязани снова будут праздновать несколько дней

В Рязани День города вновь отпразднуют в несколько дней. Об этом заявила замглавы администрации Надежда Штевнина в четверг, 22 июля.
Основные мероприятия пройдут 7 августа, однако праздник начнется уже 2 августа.
Из-за коронавирусных ограничений отменили вечерний концерт на площади Ленина и фестиваль уличных музыкантова «Подбелка». На протяжении недели в городе будут проходить небольшие мероприятия в различных районах города. В филармонии и на сцене Зеленого театра концерты состоятся с 50% наполняемостью.
Концепция 926-го Дня рождения — гордость за земляков. Поэтому главным слоганом выступит «Рязань талантливая! Знай наших!». В оформление вплетут фото рязанцев, которые прославили город за ее пределами.
Подробный план будет опубликован на официальном сайте администрации и социальных сетях.