Дело Сидики о теракте поступило в военный суд, он пройдёт в Рязани

Уголовное дело против гражданина России и Италии Руслана Сидики (включённого в перечень экстремистов и террористов в РФ) о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево поступило во Второй Западный окружной военный суд.

Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Игорь Поповский, процесс будет выездным и пройдёт в Рязани.

«Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — заявил он. По его словам, судебные заседания состоятся в Рязани, но дата первого пока не назначена.

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Ранее адвокат уточнял, что суд позже решит, будет ли процесс открытым для СМИ и публики или пройдёт в закрытом режиме. В начале слушаний гособвинение намерено ходатайствовать о продлении ареста подсудимого, после чего огласит окончательное обвинение. Сам фигурант сможет высказать свою позицию либо в начале процесса, либо позже — в прениях сторон и последнем слове. Порядок рассмотрения материалов установит военный суд в начале заседаний.

По данным Следственного комитета РФ, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре пути между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Сидики был задержан в своей квартире в Рязани. Во время допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошёл диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года вернулся в Рязань. Позже выяснилось, что задержанный также причастен к атаке на военный аэродром Дягилево с использованием беспилотника.

Окончательное обвинение было предъявлено Сидики в конце декабря 2024 года, при этом изменения коснулись лишь некоторых формулировок. Материалы дела включают около 40 томов. Обвиняемый частично признал вину в подрыве железнодорожных путей и атаке на аэродром, но отрицал прохождение обучения терроризму. Он утверждает, что ещё до задержания обладал необходимыми навыками, поскольку увлекался электроникой и коптерами и мог самостоятельно изготовить взрывное устройство.

Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.