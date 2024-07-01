Дело о гибели подростка в лагере под Рязанью направили в суд

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Трагедия произошла летом 2023 года на Святом озере в Спасском районе. Группа лиц организовала детский лагерь. 12 июля подросток получил травму головы во время спортивного мероприятия. Он пожаловался на плохое самочувствие, однако ему не вызвали скорую, и более суток подросток провел в лагере без оказания медицинской помощи. Вечером 13 июля его все-таки госпитализировали, но было поздно: подросток скончался в больнице через несколько дней.

Кроме отсутствия медицинского обслуживания, в лагере зафиксировали и другие нарушения: не было круглосуточной охраны, лагерь не был огорожен, хотя находился на территория, где обитают дикие животные.

Сейчас уголовное дело направили в суд.