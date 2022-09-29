Дело мужчины, заказавшего убийство женщины, передано в суд

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сретенского района 1972 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — организация приготовления к убийству по найму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в начале 2022 года обвиняемый, испытывая неприязнь к женщине, с которой ранее находился в близких отношения, решил организовать её убийство. С этой целью обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя убийства женщины, пообещав заплатить за это преступление 250 тысяч рублей. Часть денег обвиняемый передал знакомому. Тот сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. Дальнейшие контакты обвиняемого со своим знакомым проходили под контролем оперативных сотрудников.

В июле 2022 года было инсценировано убийство женщины, обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел собрали необходимые доказательства. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.