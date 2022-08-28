Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

Дарья Касаткина поднялась на 9-ую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации WTA

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Российская теннисистка стала девятой ракеткой мира, победив в турнире в канадском Гранби. Россиянка Людмила Самсонова поднялась в рейтинге сразу на 10 позиций и теперь располагается на 35-ом месте.

Обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде представила пресс-служба WTA, – пишет Федеральное агентство новостей.

Лидирует в списке по-прежнему польская спортсменка Ига Свентек. На второй позиции — эстонка Анетт Контавейт из Эстонии, а теннисистка из Греции Мария Саккари занимает третье место.

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