Дарья Касаткина поднялась на 9-ую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации WTA

Российская теннисистка стала девятой ракеткой мира, победив в турнире в канадском Гранби. Россиянка Людмила Самсонова поднялась в рейтинге сразу на 10 позиций и теперь располагается на 35-ом месте.

Обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде представила пресс-служба WTA, – пишет Федеральное агентство новостей.

Лидирует в списке по-прежнему польская спортсменка Ига Свентек. На второй позиции — эстонка Анетт Контавейт из Эстонии, а теннисистка из Греции Мария Саккари занимает третье место.