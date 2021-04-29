Дача, баня, май: рязанцы занялись благоустройством участков

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Аналитики сервиса Авито Услуги выяснили, что с наступлением теплых дней в апреле спрос на благоустройство участков, садов и огородов в Рязани вырос на 272% по сравнению с мартом этого года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «7 новостей».

Россияне активно делегируют задачи по наведению порядка: вспашку земли, бурение скважин, спил деревьев, покос травы, установку заборов и ландшафтный дизайн. Растет и число тех, кто предпочитает дачный отдых или жизнь за городом – за месяц интерес россиян к строительству домов и коттеджей вырос на 69%, а в Рязани – на 74%.

За время карантина россияне оценили все преимущества жизни и отдыха за городом, и несмотря на снятие ограничений, не спешат от него отказываться — тем более перед длинными майскими выходными. Дачники активно взялись за облагораживание участков: так, бурение скважин занимает 9 место в топе поисковых запросов последних двух недель на Авито Услугах, а вспашка земли — 14 место. В Рязани готовят сады и огороды к новому сезону: по сравнению с прошлым месяцем спрос вырос на 272%.

Для мастеров по благоустройству весна традиционно высокий сезон, и за месяц число предложений в этой категории на Авито Услугах выросло на 43% в среднем по стране, а в Рязани — на 32%.

Стремление к благоустройству у россиян не ограничивается садово-огородными работами, многие в преддверии каникул и отпусков решили максимально подготовить дачу к отдыху — так спрос на строительство бань и саун за последние пару недель по стране вырос на 53%. В Рязани спрос увеличился на 5%.

Чаще всего россияне отдают предпочтение деревянным баням и срубам, а также быстровозводимым конструкциям, которые позволяют обзавестись сауной или баней быстро, а стоят дешевле, чем капитальное строительство. Самые заядлые любители попариться живут в Уфе (+235%), а также в Ярославле (+156%) и Набережных Челнах (+154%). Число мастеров, которые предлагают подобные услуги на Авито, за месяц выросло на 7% по России, а в Рязани предложений стало меньше на 4%.

Цены на постройку бань в целом по России остались неизменными.