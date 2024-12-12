Циклон ухудшит погоду на европейской части России

Сегодня циклон охватит всю европейскую часть России, значительно испортив погоду. В среду он уже принёс замерзающие осадки в Прикамье, а вечером ледяные дожди накрыли Нижний Новгород. Ранее улицы Воронежа превратились в каток, пишет портал «Метеовести».
Причины непогоды
Замерзающие осадки связаны с потоком тёплого воздуха на Русскую равнину. Уже сегодня тёплый фронт начнёт отступать, уступая место атмосферному фронту, который принесёт холодный воздух из Баренцева моря.
- Днём зона снегопадов продвинется на юг, достигнув линии Ростов-на-Дону — Волгоград.
- Вечером снежные заряды дойдут до Причерноморья.
- Самые сильные осадки ожидаются в междуречье Средней Волги и Дона, где за день выпадет свыше 25% месячной нормы осадков.
Прогноз для крупных городов
Саратов окажется в центре циклона. С самого утра начнётся снегопад, а в первой половине дня возможен ледяной дождь.
- К вечеру осадки усилятся, их интенсивность достигнет 4 мм за 3 часа.
- К концу суток снежный покров может достигнуть 10 см.
Последствия циклона
После прохождения циклона в европейской части России похолодает, а погода временно стабилизируется. Однако уже к выходным на Русскую равнину придёт новый атлантический циклон.
Особенности нового циклона:
- На западе и северо-западе ожидаются сильные снегопады и метели, что приведёт к росту сугробов.
- Снежный покров появится даже в низовьях Волги и Дона, а также на склонах Северного Кавказа.
- Наиболее заметные снегопады ожидаются в центре и на западе Русской равнины, где высота сугробов может превысить 30–35 см. Это сравнимо с показателями северо-востока региона, где традиционно накапливаются самые значительные снежные запасы.
Погода в Москве
В столичном регионе ближайшие дни снегопады будут умеренными, что приведёт к оседанию существующих сугробов. Однако ситуация изменится в выходные:
- Из-за притока влажного воздуха снегопады усилятся.
- Высота снежного покрова будет увеличиваться на 3–5 см в сутки.
- К понедельнику сугробы достигнут 25 см, что соответствует средней норме середины января.