Циклон ухудшит погоду на европейской части России

Сегодня циклон охватит всю европейскую часть России, значительно испортив погоду. В среду он уже принёс замерзающие осадки в Прикамье, а вечером ледяные дожди накрыли Нижний Новгород. Ранее улицы Воронежа превратились в каток, пишет портал «Метеовести».

Причины непогоды

Замерзающие осадки связаны с потоком тёплого воздуха на Русскую равнину. Уже сегодня тёплый фронт начнёт отступать, уступая место атмосферному фронту, который принесёт холодный воздух из Баренцева моря.

Днём зона снегопадов продвинется на юг, достигнув линии Ростов-на-Дону — Волгоград.

Вечером снежные заряды дойдут до Причерноморья.

Самые сильные осадки ожидаются в междуречье Средней Волги и Дона, где за день выпадет свыше 25% месячной нормы осадков.

Прогноз для крупных городов

Саратов окажется в центре циклона. С самого утра начнётся снегопад, а в первой половине дня возможен ледяной дождь.

К вечеру осадки усилятся, их интенсивность достигнет 4 мм за 3 часа .

. К концу суток снежный покров может достигнуть 10 см.

Последствия циклона

После прохождения циклона в европейской части России похолодает, а погода временно стабилизируется. Однако уже к выходным на Русскую равнину придёт новый атлантический циклон.

Особенности нового циклона:

На западе и северо-западе ожидаются сильные снегопады и метели, что приведёт к росту сугробов.

Снежный покров появится даже в низовьях Волги и Дона, а также на склонах Северного Кавказа.

Наиболее заметные снегопады ожидаются в центре и на западе Русской равнины, где высота сугробов может превысить 30–35 см. Это сравнимо с показателями северо-востока региона, где традиционно накапливаются самые значительные снежные запасы.

Погода в Москве

В столичном регионе ближайшие дни снегопады будут умеренными, что приведёт к оседанию существующих сугробов. Однако ситуация изменится в выходные: