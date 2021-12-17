Цифровизацию школьного образования обсудят на EdCrunch 2021

Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов выступит на панельной дискуссии «Цифровой пазл для школьного образования: как собрать и применять?» на Международной конференции EdCrunch 2021.

Россия – одна из немногих стран, которая смогла оперативно справиться с вызовами пандемии, не прервав процесс обучения. Этот факт высоко оценил Андреас Шляйхер, руководитель Департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития. При этом новые технологии, которые начали массово применять во время пандемии, дополняют и усиливают традиционные методики преподавания. Министр просвещения Сергей Кравцов не раз отмечал роль цифровизации в повышении эффективности очного образования: «Имеющийся опыт и та информационная система, которая сейчас разрабатывается, будут дополнять традиционное обучение. Мы не будем отходить от классического формата, а будем строить информационные системы для помощи традиционному обучению».

Разговор о цифровизации школы продолжится 8 декабря на Международной конференции EdCrunch 2021, где Сергей Шатунов расскажет о том, как и что было сделано ведомством, чтобы не останавливать учёбу, а также об уроках пандемии, которые важно учитывать для дальнейшего совершенствования системы образования.

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Спикер опровергнет ставшие популярными в последнее время мифы о цифровизации школы, например о том, что современные технологии вводят для замены учителя. Компьютер никогда не заменит живого общения педагога с учениками, но может облегчить труд преподавателя, сделать обучение школьников более эффективным и адаптированным к современным требованиям рынка труда.

Конференция пройдёт в гибридном формате, посмотреть панельную дискуссию «Цифровой пазл для школьного образования: как собрать и применять?» можно будет онлайн 8 декабря в 12:20 по московскому времени по ссылке: https://edcrunch.online/conf/2021/14.

Справочно

EdCrunch – крупнейшая в Европе конференция по новым технологиям в образовании, которая проводится с 2014 года. Ежегодно на конференции выступают эксперты со всего мира: учителя и политики, исследователи и разработчики. Спикеры распространяют передовые идеи среди тех, кто обучает других людей и ищет пути развития через применение новых технологий.