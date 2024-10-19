Что на Руси считали пищей дьявола: от конины до кофе

Представьте, что в нашей стране ввели закон, запрещающий употребление авокадо или любимого айс-латте. Звучит странно и совсем не смешно. Однако в прошлом такие запреты были реальностью — глава государства мог запретить определённый продукт, считая его «пищей дьявола». Портал theday.ru рассказал, какие продукты на Руси боялись употреблять.

Конина

Лошади служили источником пищи для древних племён, что подтверждено историческими данными. Однако на Руси конина долгое время была под запретом. Этот запрет продлился вплоть до XIX века, так как лошадь считалась другом человека, а не пищей. Она помогала пахать поля и служила верным средством передвижения. Лошадям посвящали песни, стихи и картины, что усиливало уважительное отношение к ним.

Только в 1867 году запрет на употребление конины был снят, но многие по-прежнему избегали её. Во-первых, мясо лошадей считали невкусным. Во-вторых, во время войны, когда солдатам приходилось приправлять мясо порохом из-за отсутствия соли, участились случаи отравлений, и вину за это возлагали не на порох, а на дьявола.

Медвежатина

Медвежатина была окружена старинными легендами и страхами. Люди на Руси верили в существование оборотней, и считалось, что медведь может быть оборотнем, а значит, есть его — это всё равно что заниматься каннибализмом.

Телятина

Корова на Руси была незаменимым животным для хозяйства. Она давала молоко — важнейший источник питания для детей и взрослых. Зарезав взрослую корову, семья могла обеспечить себя мясом на всю зиму. Однако телятину не любили вплоть до XVIII века. Молодое животное давало мало мяса, и крестьяне не видели смысла убивать его, ведь через время оно могло дать гораздо больше пищи.

Кофе

Кофе вызывал страх у людей на протяжении многих столетий и был запрещён в ряде стран — от Италии до Саудовской Аравии. Ходили слухи о его магических свойствах и странных эффектах на сознание. В Англии, например, считалось, что кофе снижает мужскую сексуальную активность.

В России этот напиток появился благодаря Петру I, который привёз его в страну. Тем не менее, вкус кофе вызывал недоверие у народа, и долгое время ходили слухи о его «дьявольском» происхождении. Говорили даже, что кофе, как и чай, был проклят на религиозных соборах: «Чай проклят на трёх соборах, а кофе на семи».