Что делать, если я не могу исполнить решение суда в связи с тяжелым материальным положением?

7info совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы читателей. Вместе с Сасовской межрайонной прокуратурой разбираемся, что делать, если человек не может исполнить решение суда в связи с тяжёлым материальным положением.

В этом случае гражданин вправе обратиться с заявлением предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа, а также об изменении способа и порядка его исполнения.

Обращаться необходимо в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

В случае предоставления должнику отсрочки исполнения по исполнительному документу исполнительные действия не совершаются и меры принудительного исполнения не применяются в течение срока, установленного судом, другим органом или должностным лицом, предоставившими отсрочку.

Однако необходимо иметь ввиду, что основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут служить неустранимые обстоятельства, которые затрудняют его исполнение в надлежащий срок.

Перечня подобных обстоятельств гражданское процессуальное законодательство не содержит, в связи с чем вопрос об их наличии решается в каждом конкретном случае судом, другим органом или должностным лицом, выдавшим исполнительный документ, самостоятельно.

К ним, к примеру, можно отнести тяжелое материальное положение должника, что ему будет необходимо подтвердить.