Число рязанцев, сдающих на права с первого раза, выросло на 13%

Рязанцы стали чаще успешно сдавать практический экзамен на получение водительских прав. Об этом информирует «МК в Рязани» со ссылкой на начальника управления Госавтоинспекции по Рязанской области Сергея Романова.

Сергей Романов сообщает, что число учеников, которые смогли успешно сдать экзамен на права с первого раза, увеличилось. Сейчас с первой попытки сдают 43% обучающихся, в то время как в 2023 году сдавали лишь каждый третий (это 30% учеников).

Начальник управления Госавтоинспекции связывает данную статистику с тем, что будущие водители стали серьёзнее относиться к экзамену. Ведь после третьей попытки пересдача назначается только через полгода.