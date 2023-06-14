Четыре человека пострадали в ДТП в Рязанском районе

В Рязанском районе столкнулись Lada Vesta и Great Wall Hover. В результате аварии пострадали 4 человека. Подробности приводит издательство «Пресса».

Всё случилось 13 июня около 9:40 на 17-м километре трассы Рязань – Спасск в селе Алеканово.

За рулём отечественного авто находился 54-летний мужчина. Предварительно, Lada выехала на встречную полосу в запрещённом для этого месте. Произошло столкновение с Great Wall Hover, которым управлял 40-летний житель Рязани.

Оба водителя получили травмы. Также пострадали два пассажира китайского внедорожника – рязанцы 1974 и 2000 годов рождения.