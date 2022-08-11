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«Черешневое» суперлуние 12 августа: кому оно принесёт расстройства и неудачи?

Астрологи предупреждают: в ночь на 12 августа случится суперлуние. Его называют по разному: осетровое, рисовое, черешневое, зерновое. Считается, что оно будет особенно опасным для людей.

Самочувствие и состояние людей, находящихся в унынии и депрессии, может усугубиться. Более того, из себя могут выйти даже самые стабильные люди. Звезды подарят желание что-либо изменить в своей жизни, возможности творчества, но воспрепятствует им властитель этой ночи Уран. Вероятно ощущение стагнации, застоя. Астрологи советуют переждать несколько дней, и тогда жизнь вернется в привычное русло.

Астрологи советуют всем, кто почувствует в период суперлуния неуверенность, превратить уроки прошлого в опыт, который принесет пользу в будущем.

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