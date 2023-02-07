С 6 по 12 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта, сообщила пресс-служба Рязанской ОКБ имени Семашко.
— Обязательно проходите профилактические осмотры у стоматолога на регулярной основе, — призывают медики.
Болезни полости рта могут спровоцировать серьезные заболевания и оказать влияние на иммунитет и тонус человека.
Вот лишь небольшая часть заболеваний, причиной которых может стать самый обычный кариес и другие воспалительные процессы и болезни полости рта:
Желудочно-кишечный тракт (болезнь желудка, хронический гастрит, панкреатит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки)
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Сахарный диабет
Менингит.
Состояние зубов влияет на мужское здоровье.
Особое внимание здоровью полости рта должны уделять беременные женщины!
Воспитание навыка ежедневной гигиены полости рта у детей важная обязанность родителей.
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