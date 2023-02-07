Вторник, 7 февраля, 2023
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Чем опасны болезни полости рта, рассказали рязанские медики

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С 6 по 12 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта, сообщила пресс-служба Рязанской ОКБ имени Семашко.

— Обязательно проходите профилактические осмотры у стоматолога на регулярной основе, — призывают медики. 

Болезни полости рта могут спровоцировать серьезные заболевания и оказать влияние на иммунитет и тонус человека.

Вот лишь небольшая часть заболеваний, причиной которых может стать самый обычный кариес и другие воспалительные процессы и болезни полости рта:

Желудочно-кишечный тракт (болезнь желудка, хронический гастрит, панкреатит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки)

Заболевания сердечно-сосудистой системы

 Сахарный диабет

Менингит.

Состояние зубов влияет на мужское здоровье.

Особое внимание здоровью полости рта должны уделять беременные женщины!

Воспитание навыка ежедневной гигиены полости рта у детей важная обязанность родителей.

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