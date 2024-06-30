Воскресенье, 30 июня, 2024

Чего боится Зеленский, объяснил сенатор

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сергей Цеков, сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации, заявил в интервью NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский боится вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Цекова, Зеленский надеется получить поддержку от страны-посредника или даже от нескольких стран. Он также отметил, что решение Зеленского проводить переговоры через посредников было ошибочным.

Сенатор считает, что для завершения конфликта Украина должна провести переговоры с Россией без вмешательства других стран. Кроме того, он заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом.

Цеков отметил, что, несмотря на законодательство, запрещающее Зеленскому вести переговоры с Россией, при непосредственном диалоге между Киевом и Москвой могут быть найдены формы, которые сделают эти договорённости легитимными. Однако для начала необходимо выйти на разговор без посредников, максимум — другая страна может предоставить площадку для переговоров.

При этом эта страна должна быть абсолютно нейтральной и не поддерживать нынешнюю украинскую власть.

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