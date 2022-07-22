Цены в Рязанской области с января выросли почти на 11%

С января по июнь 2022 года цены на потребительском рынке Рязанской области выросли на 10,8%.

Продовольственные товары за этот период подорожали на 12,9%.Максимальное изменение цен отмечено на плодоовощную продукцию. Цены на лук репчатый в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 86,4%, морковь – на 64,5%, виноград – на 63,0%, яблоки – на 51,0%. При этом цены на свежие огурцы снизились на 46,6%, помидоры – на 20,1%.

Среди прочих продовольственных товаров на 48,2% подорожала соль поваренная пищевая, маргарин – на 39,5%, сахар-песок – на 33,6%, рис шлифованный – на 32,8%, чай, кофе, какао – в среднем на 30,4%. Цены на яйца куриные снизились на 16,8%.

Цены на непродовольственные товары повысились в среднем на 12,3%.

В этой группе более всего подорожали спички – на 74,2%, жидкие чистящие и моющие средства – на 51,3%, женские гигиенические средства – на 45,6%, паста зубная – на 43,8%, мыло туалетное – на 41,7%. Цены на бытовые холодильники и стиральные машины увеличились на 31,2% и 32,8% соответственно.

С начала года на 28,3% снизились цены на газовое моторное топливо. Подешевели отдельные виды строительных материалов: металлочерепица – на 9,1%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 6,8%, доска обрезная – на 1,3%.

Услуги подорожали на 3,7%. Тарифы на жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) повысились на 1,2%, на коммунальные – сохранились без изменения.

Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) увеличилась на 20,6%. С начала года плата за проезд в городском автобусе выросла на 10,4%, троллейбусе – на 8,7%, маршрутном такси – на 4,9%. При этом стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца уменьшилась на 11,9%.

Из услуг связи абонентская плата за телевизионную антенну увеличилась на 15,4%, а за пакет услуг сотовой связи – снизилась на 5,0%.