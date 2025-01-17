Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина приглашает рязанцев на январские мероприятия

В январе библиотека готовит множество интересных событий, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

«Коль гореть, так гореть сгорая…» (12+)

Дата: 18 января, 15:00

Место: Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина

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Артисты представят музыкально-поэтический спектакль, который погрузит вас в мир поэзии и музыки. Исполнители: Алексей Пузиков, Selena, Лана Бручюте, Алёна Кэрэн, при участии Ирины Нечаевой, Василия Фролова и Ольги Восковской.

«Вышел на поляну старик-годовик» (0+)

Дата: 19 января, 12:00

Место: Библиотека семейного чтения «ПЛЮС» (библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

Юных читателей и их родителей приглашают на веселое развлечение ко Дню снега. Все участники смогут узнать о празднике, его связи с международным Днем зимних видов спорта, а также насладятся чтением замечательной сказки Владимира Даля «Старик-годовик». Ребята смогут заметить много интересного и увлекательного в этой истории.

«Эти заповедные зверушки»

Дата: 19 января, 13:00

Место: Библиотека семейного чтения «ПЛЮС» (библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

На этом мероприятии гости поговорят о национальных парках и заповедниках России. Узнают множество интересных фактов о государственном окском природном биосферном заповеднике. А в завершение встречи создадут уникальную зверушку из цветной пряжи.

«Снеговик собирает друзей» (6+)

Дата: 19 января, 14:00

Место: Филиал №13 МБУК «ЦБС г. Рязани»

На познавательно-игровой программе гости узнают, как зимняя пора превращает окружающий мир в настоящую сказку. ну и какая же зима без снеговика, любимца всех ребят?

«Как бывало в старину» (6+)

Дата: 20 января, 13:00

Место: «СВОЯ» библиотека (библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

Открытие экспозиции «Как бывало в старину», где будут представлены предметы старины.

Открытие выставки «АБСТРАКЦИЯ» (6+)

Дата: с 1 января по 31 января

Место: Библиотека семейного чтения «ПЛЮС» (библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

Всех желающих приглашают на открытие персональной выставки художественных работ рязанской художницы Вероники Федотовой. Насладиться работами артистки можно в часы работы библиотеки с 12:00 до 19:00.

«Великомученица Татьяна – покровительница студентов» (12+)

Дата: 22 января, 13:00

Место: Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина

Присоединяйтесь к часу православия с участием игумена Луки, заведующего кафедрой теологии РГУ имени С.А. Есенина, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Отец Лука расскажет об исторической фигуре святой Татьяны и её значении в России как покровительницы просвещения и студентов.

Литературный вечер «Без права на повтор!» (12+)

Дата: 3 января, 13:00

Место: Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина

Для студентов ссузов состоится литературный вечер, посвященный Дню памяти жертв Холокоста. 27 января 2025 года будет отмечаться 80 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим солдатами Советской Армии. Присутствующим будет рассказано о значении слова «холокост» на разных языках мира. Студенты узнают об истории Холокоста и его особенностях на территории бывшего Советского Союза.

«Снежные сказки, вьюжные песни» (12+)

Дата: 26 января, 15:00

Место: «СВОЯ» библиотека (библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

Творческая встреча Клуба Романтиков, на которой гости смогут познакомиться с рязанской поэзией, музыкой и прозой. Участники мероприятия смогут пообщаться с авторами и обсудить увиденное, а при желании дать советы по улучшению произведений.

Вечер памяти «Летопись Блокадного Ленинграда» (6+)

Дата: 27 января, 14:00

Место: Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦБС г. Рязани»

В программе ко Дню воинской славы России – рассказ о снятии блокады Ленинграда с использованием кадров из документального фильма «Ленинград в борьбе» (1942 г.). Гости смогут погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда и узнать о его героической истории.

Вечер-реквием «Блокадных дней тревожных забыть нам невозможно» (12+)

Дата: 27 января, 14:00

Место: Библиотека имени П. Н. Васильева (библиотека-филиал № 9 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

Вечер посвящен памяти жертв блокады Ленинграда. Участники смогут обсудить исторические факты и личные истории, связанные с этими трагическими событиями, и почтить память тех, кто пережил блокаду.

«Без права на забвение» (6+)

Дата: 27 января, 14:00

Место: Библиотека-филиал № 14 МБУК «ЦБС города Рязани»

В рамках недели «Памяти жертв Холокоста» пройдет час истории, посвященный ужасному явлению 20 века – Холокосту. Участники узнают безжалостные факты этого трагического события, познакомятся с произведениями литературы и кино, рассказывающими о выживших, и почтут память жертв минутой молчания.

«Я говорю с тобой из Ленинграда» (6+)

Дата: 27 января, 12:00

Место: Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС г. Рязани»

Мероприятие посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Гостям библиотеки расскажут об одной из самых трагических и героических страниц в истории нашей страны — блокаде Ленинграда.

Театральная мастерская «За кадром и кулисами» (12+)

Дата: 27 января, 15:00

Место: Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина

Уникальное событие в рамках Всероссийского проекта «Гений места». Гостем мастерской станет известный режиссер документального кино кинокомпании «Перспектива» – Дмитрий Чернецов. Участники смогут погрузиться в мир театра и кино, узнать о нюансах закулисной жизни и поделиться своими впечатлениями.

«Изумительно краткий талант» (6+)

Дата: 29 января, 12:10

Место: Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС г. Рязани»

Мероприятие приурочено к 165-летию со дня рождения А. П. Чехова. Гости познакомятся с интересными фактами из жизни писателя, обсудят его творчество и влияние на современную литературу.

«Чехов вчера, сегодня, всегда» (12+)

Дата: 29 января, 13:10

Место: «СВОЯ» библиотека (библиотека-филиал № 15 МБУК «ЦБС г. Рязани»

В рамках проекта «Классика в доступном формате» сотрудники библиотеки расскажут о малоизвестных фактах биографии А. П. Чехова и основных этапах его творчества. Участники смогут увидеть, как черты чеховских героев продолжают жить в современности.

«Чехов и Худеков» (12+)

Дата: 29 января, 12:00

Место: Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина

Из цикла мероприятий «Просвещенье дух» на лектории будет обсуждаться влияние двух выдающихся русских писателей. Гостем мероприятия станет директор музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» Таисия Реджеповна Султанова.

«Творим и вытворяем. Поделки из синельной проволоки» (12+)

Дата: 30 января, 14:00

Место: Библиотека ПРО (библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани»)

Пройдет серия творческих мастер-классов. Участники смогут создать оригинальные поделки из синельной проволоки. Мастер-классы подойдут для всех желающих попробовать свои силы в художественном творчестве.

Библиотека — это место, где каждый найдет что-то интересное для себя. Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием.