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Новости России

«Царьград»: мигранты не пускали россиян в баню в Москве

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Владелец бани в Москве, который оказался уроженцем Киргизии, отказался обслуживать россиян, предоставляя услуги исключительно соотечественникам, пишет «Царьград» со ссылкой на источники.

Вскоре в заведение нагрянул ОМОН, силовики задержали около 40 посетителей. Гостей из Киргизии принудительно уложили на пол, после чего доставили в отделение.

Это вызвало международный резонанс: киргизские СМИ стали распространять информацию, что задержанных якобы избивали пять часов, а депутат местного парламента Джанар Акаев даже потребовал от России извинений и компенсации. Однако в соцсетях появилось видео, опровергающее факт насилия.

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МИД Киргизии заявил, что следит за развитием ситуации и взаимодействует  с российскими властями для выяснения деталей.

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