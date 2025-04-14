«Царьград»: мигранты не пускали россиян в баню в Москве

Владелец бани в Москве, который оказался уроженцем Киргизии, отказался обслуживать россиян, предоставляя услуги исключительно соотечественникам, пишет « Царьград » со ссылкой на источники.

Вскоре в заведение нагрянул ОМОН, силовики задержали около 40 посетителей. Гостей из Киргизии принудительно уложили на пол, после чего доставили в отделение.

Это вызвало международный резонанс: киргизские СМИ стали распространять информацию, что задержанных якобы избивали пять часов, а депутат местного парламента Джанар Акаев даже потребовал от России извинений и компенсации. Однако в соцсетях появилось видео, опровергающее факт насилия.

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МИД Киргизии заявил, что следит за развитием ситуации и взаимодействует с российскими властями для выяснения деталей.