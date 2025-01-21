Бывший депутат Рады раскрыл реальный размер зарплаты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получает ежемесячно 28 тысяч гривен, что эквивалентно примерно $666 (около 68 тысяч рублей). Об этом заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, ссылаясь на данные, полученные украинским телеканалом в ответ на официальный запрос.

Олейник рассказал, что информация о зарплате президента была предоставлена управлением делами президента Украины. По его словам, курс доллара на Украине составляет 42 гривны, и после пересчёта сумма оказалась «символической» — $666.

— За $666 так работать, что у любого ревизора возникнет вопрос: неужели он такой патриот? До этого он зарабатывал миллионы на концертах, — отметил Олейник.

По словам экс-депутата, зарплата главы офиса президента Андрея Ермака значительно выше — 121 тысяча гривен (около 291 тысячи рублей). Такая разница, по мнению Олейника, вызывает вопросы.

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Он также предположил, что финансовая деятельность президента и негосударственных организаций на Украине может привлечь внимание американских ревизоров.

Зеленский ранее активно выступал как артист и шоумен, зарабатывая миллионы на концертах. Нынешняя официальная зарплата президента вызывает недоумение у критиков, которые ставят под сомнение её соответствие затратам и нагрузкам главы государства.