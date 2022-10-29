Суббота, 29 октября, 2022
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Бывшая девушка Егора Крида разбилась в аварии

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Модель Ольга Ломакина, встречавшаяся с рэпером Егором Кридом, попала в аварию на Дмитровском шоссе в Москве, пишет СтарХит.

Девушка двигалась за рулем автомобиля Mercedes. По ее словам, из-за сбоя в управлении руль резко повело влево. В итоге транспортное средство налетело на бетонное сооружение и перевернулось.

«Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне… Повело руль влево резко и все… Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец», – призналась Ломакина.

После осмотра врачами скорой помощи, потерпевшей поставили диагноз сотрясение головного мозга.

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