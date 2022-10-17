Брянский губернатор впервые прокомментировал теракт в белгородской воинской части

Глава Брянской области Александр Богомаз высказался о массовом убийстве в воинской части в Белгородской области, пишет Мое Онлайн.

Губернатор обратил внимание родных и близких мобилизованных, что среди жертв не было брянцев.

«Военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами», – пояснил Богомаз.

Трагедия произошла в субботу 15 октября. В Минобороны сообщили, что двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по сослуживцам. В результате погибли 11 человек, еще 15 — получили ранения. Пострадавших госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Террористов уничтожили ответным огнем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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