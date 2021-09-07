2.2 C
Рязань
Вторник, 7 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Больше призов на Дне танкиста — только для абонентов тарифа «Игровой»

7info7
Больше призов на Дне танкиста — только для абонентов тарифа «Игровой»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

12 сентября 2021 года состоится День танкиста — одно из главных онлайн-событий для фанатов World of Tanks по всему миру. Традиционно пользователям тарифа «Игровой» от «Ростелекома» будут предоставлены уникальные возможности завоевать дополнительные призы, включая игровое золото и высококлассную боевую технику.

Все желающие могут принять участие в танковом онлайн-турнире в личном зачете — для этого достаточно иметь в личном аккаунте не менее 1 000 игр в режиме «Случайный бой» и пройти простую регистрацию на сайте World of Tanks, которая завершится 5 сентября в 23:59 мск.

Пользователи тарифа «Игровой» от «Ростелекома» снова получат преимущества в боях и возможность выиграть больше золота и других весомых призов. Для этого формируется специальный дивизион «Игровой», за призовые места в котором присуждаются дополнительные внутриигровые награды. Общий призовой фонд составит 7,5 млн единиц золота на 5 тыс. призовых мест (за первое место — 20 тыс. единиц золота), а также танки VIII уровня стран-участниц Второй мировой войны для первых пяти мест.

В рамках Дня танкиста также пройдет турнир блогеров 7х7, в котором примет участие Дмитрий LeBwa Палащенко — один из самых титулованных «танкистов» в России. Дмитрий — многократный победитель турниров в World of Tanks и двукратный чемпион мира. С 2021 года выступает амбассадором тарифа «Игровой».

Специальный тарифный план для геймеров «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания, помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game, предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, предоставленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости мира

Больше призов на Дне танкиста — только для абонентов тарифа «Игровой»

Культура

В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»

Новости мира

Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов

Новости мира

В России усилился дефицит парковок в новостройках

Новости Рязани

На пожаре в многоквартирном доме в Рязани пострадал человек

Новости мира

Народные приметы 8 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Натальи-Овсянницы

Новости мира

В Татарстане учительница из ревности пыталась зарезать 17-летнего подростка

Новости мира

Жители Орла обратились к прокурору из-за тотальной жилищной безысходности

Новости мира

Врач рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Новости мира

В Петербурге свидание закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]