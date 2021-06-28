Более 50 кг наркотиков сожгли полицейские в Рязани

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В Рязани полицейские сожгли более 50 кг наркотиков. Плановое мероприятие прошло на одном из местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уничтоженные вещества полицейские изымали при личных досмотрах, обыске мест происшествий и автомобилей. Все наркотики являлись доказательствами по уголовным делам, по которым суд уже вынес решение.

В плавильной печи правоохранители уничтожили свыше 36 кг синтетических наркотиков, 2 106 граммов героина, свыше 11 кг марихуаны, 385 граммов гашиша и другие вещества.