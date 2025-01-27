БК «Рязань» начал 2025 год с двойной победы

В прошедшие выходные, 25 и 26 января, после запланированной календарем паузы баскетбольный клуб «Рязань» возобновил свои выступления в чемпионате Центрального федерального округа. Первым соперником нашей команды в 2025 году стал действующий бронзовый призер соревнований липецкий «Грин Хилл».

БК «РЯЗАНЬ» – «ГРИН ХИЛЛ» – 100:73 (23:21, 20:20, 28:7, 29:25)

БК «Рязань»: Князев (27), Буданов (8), Карпачев (14 + 10 подборов), Хамитов (8), В. Анохин (8) – старт, Зибиров (12), Синкевич (11), Соколов (8), Николаев (4), Найберт (0), Сидоров (0), Антонов (0).

«Грин Хилл» (Липецк): Скуридин (7), Захаров (6), Н. Анохин (24), Антипов (16), Чешуев (5) – старт, Рязанцев (0), Севостьянов (7), Бочаров (5), Пашенцев (3).

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Судьи: Курносов, Цыганков (оба – Калуга).

25 января. Рязань. Дворец детского творчества. 200 зрителей.

Болельщики уже заждались новой встречи с любимой командой, и «зубры» их не разочаровали, хотя соперник был не из простых. На первый матч в новом году наша дружина собралась практически в своем боевом составе. После продолжительного реабилитационного периода к старту второго круга встал в строй и центровой Михаил Соколов.

Первая четверть проходила как на качелях, но благодаря Михаилу Карпачеву осталась за хозяевами – 23:21. Вторая десятиминутка выдалась не менее упорной. В концовке в отрыв убежал Дмитрий Князев, и хозяевам удалось сохранить минимальное преимущество за собой – 43:41.

После большого перерыва хозяева вышли на игру с совершено иным настроем и буквально подавили всякое сопротивление со стороны соперника. Липчанам понадобилось пять минут и 18 секунд для того, чтобы произвести первые изменения в счете. За это время подопечные Константина Комлякова убежали далеко вперед, и к концу периода заметно упрочили свое превосходство – 71:48.

А самой результативной неожиданно оказалась заключительная четверть. Просто что-то невероятное продемонстрировал Илья Синкевич, которому понадобилась всего одна минута и 11 секунд для того, чтобы записать себе в актив 11 баллов.

После того, как из-за дуги точным броском отметился Драмир Зибиров, на трибуне пошли разговоры о сотке, тем более что в текущем сезоне этот гроссмейстерский показатель «зубрам» еще ни разу не покорился. В эндшпиле две атаки подряд завершил Артём Николаев, установивший окончательный счет – 100:73. Самым результативным в матче стал Дмитрий Князев, у него в активе 27 баллов. Михаил Карпачев оформил очередной дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» – «ГРИН ХИЛЛ» – 101:89 (29:23, 17:27, 27:24, 28:15)

БК «Рязань»: Князев (28), Зибиров (26 + 13 передач), Сидоров (16), Хамитов (9), Соколов (7) – старт, В. Анохин (10), Синкевич (5), Буданов (0), Найберт (0). Савельев, Николаев, Антонов.

«Грин Хилл» (Липецк): Скуридин (20), Захаров (15), Н. Анохин (29), Антипов (9), Чешуев (5) – старт, Рязанцев (1), Севостьянов (4), Бочаров (6), Пашенцев (0).

Судьи: Курносов, Цыганков (оба – Калуга).

26 января. Рязань. Дворец детского творчества. 120 зрителей.

И хотя первый матч БК «Рязань» завершил в свою пользу с приличной разницей (+27), сомневаться не приходилось, что липчане предпримут все возможное для того, чтобы реваншироваться. И предчувствия не обманули: почти три с половиной периода гости всерьез претендовали на победу, и лишь в заключительной пятиминутке хозяевам наконец-то удалось расставить все по своим местам.

В начале четвертой четверти гости имели преимущество в 7 очков (81:74). И в этот довольно непростой момент инициативу в свои руки взял многоопытный Драмир Зибиров, который эффективными действиями развернул ситуацию на 180 градусов – 86:84. К середине периода оказавшись в незавидной роли отыгрывающейся стороны, «Грин Хилл» сник довольно быстро. Концовку ударно провел Илья Синкевич, набравший пять баллов, и во второй встрече подряд показатель нашей команды перевалил за сотку – 101:89.

Дмитрий Князев вновь превзошел свою бомбардирскую норму – 28 баллов, Драмир Зибиров оформил дабл-дабл (26 очков + 13 передач), одну из своих лучших игр за БК «Рязань» провел Максим Сидоров, записавший себе в актив 16 баллов. Наша дружина продолжает лидировать в чемпионате ЦФО. Следующие календарные матчи она проведет 8 и 9 февраля в гостях против БК «Тверь-СШОР», который занимает в таблице третье место.