Биолог Мануков посоветовал ставить в квартире с питомцами искусственную елку

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков посоветовал устанавливать искусственную ёлку в домах с животными. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что она менее опасна для питомцев.
Мануков отметил важность правильного выбора игрушек. Он рекомендовал отказаться от стеклянных и блестящих украшений и заменить их пластиковыми, деревянными, бумажными, матерчатыми или плетёными. Кроме того, эксперт посоветовал не использовать фрукты и конфеты для украшения, за исключением цитрусовых, которые отпугивают кошек и собак.
Перед установкой ёлки Мануков предложил дать питомцам время познакомиться с деревом.
Биолог также рекомендовал закрепить дерево с помощью лески, проволоки или верёвки и устанавливать ёлку подальше от штор, занавесок и полок, чтобы кошка не могла на неё запрыгнуть.
От мишуры лучше отказаться, так как её проглатывание может привести к отравлению и повреждению слизистой желудка или кишечника, предупредил эксперт. Вместо мишуры биолог предложил использовать бумажные или пластиковые гирлянды и искусственный снег — такие украшения не привлекут внимания животных.