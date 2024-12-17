Биолог Мануков посоветовал ставить в квартире с питомцами искусственную елку

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков посоветовал устанавливать искусственную ёлку в домах с животными. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что она менее опасна для питомцев.

«Ёлка — важный и центральный атрибут Нового года, и её, безусловно, нужно ставить и украшать. Однако при наличии животных лучше выбрать искусственную ёлку, так как она менее травматична для них», — пояснил биолог.

Мануков отметил важность правильного выбора игрушек. Он рекомендовал отказаться от стеклянных и блестящих украшений и заменить их пластиковыми, деревянными, бумажными, матерчатыми или плетёными. Кроме того, эксперт посоветовал не использовать фрукты и конфеты для украшения, за исключением цитрусовых, которые отпугивают кошек и собак.

Перед установкой ёлки Мануков предложил дать питомцам время познакомиться с деревом.

«Собаке нужно строго запретить трогать ёлку. Кошка же осмотрит её и, как правило, потеряет интерес», — пояснил он.

Биолог также рекомендовал закрепить дерево с помощью лески, проволоки или верёвки и устанавливать ёлку подальше от штор, занавесок и полок, чтобы кошка не могла на неё запрыгнуть.

От мишуры лучше отказаться, так как её проглатывание может привести к отравлению и повреждению слизистой желудка или кишечника, предупредил эксперт. Вместо мишуры биолог предложил использовать бумажные или пластиковые гирлянды и искусственный снег — такие украшения не привлекут внимания животных.