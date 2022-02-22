Безработных рязанцев переучат на фитнес-тренеров и агентов по недвижимости

В учебном центре министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области рязанцы смогут получить новые востребованные профессии — «Фитнес-тренер», «Агент по продаже недвижимости». Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Срок обучения — 2 месяца. Закончившие курс получат диплом о профессиональной переподготовке, дающий право работать по этим специальностям.

Бесплатно пройти обучение могут официально зарегистрированные в качестве безработного жители Рязани и области.