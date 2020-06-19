В Рязанском кардиодиспансере установят новое оборудование для исследования сосудов

В Рязанском кардиодиспансере будет работать новое оборудование для исследования сосудов — ангиограф. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Современная рентгенологическая установка, стоимостью более 50 млн рублей, приобретена в рамках федерального проекта «Здравоохранение».

Сейчас для размещения новой аппаратуры ведётся реконструкция в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Ремонт планируется завершить в течение трёх недель, затем будет проведена установка оборудования. Для ангиографа и обслуживающего медперсонала в больнице будет выделено четыре помещения.