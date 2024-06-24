Понедельник, 24 июня, 2024

Бесплатный проезд доступен школьникам из многодетных семей в Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

Согласно указу президента РФ, школьники из семей с тремя и более детьми могут пользоваться бесплатным проездом. Соответствующая мера поддержки доступна рязаныам, сообщает сайт правительства региона.

Чтобы получить льготу на бесплатный проезд, необходимо подтвердить свой статус многодетной семьи. Для этого следует обратиться в МФЦ с заявлением и предоставить необходимые документы: паспорт, СНИЛС родителя (или законного представителя), свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС, удостоверение многодетной семьи, а также документ из школы, подтверждающий обучение школьника.

Следующий шаг – получение Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК), которая выдается бесплатно в течение 15 рабочих дней после обращения. После проверки данных проездное право автоматически присваивается на ЕЦК. Важно помнить, что проезд осуществляется исключительно с использованием ЕЦК, которую можно заказать в «Прио-Внешторгбанк» и «Банк ВТБ».

Отметим, что право на бесплатный проезд сохраняется до завершения обучения школьника в 9 классе. Для учащихся 10 и 11 классов необходимо обновить заявление в МФЦ и предоставить новую справку об обучении.

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