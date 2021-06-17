Бензин для спорткаров от Рязанской НПК отметили золотым Знаком качества XXI века

Золотой Знак качества XXI века получил высокооктановый автомобильный бензин АИ-100 производства Рязанской НПК.

Предприятие принимало участие в 45-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века. Автомобильный бензин, который высоко оценила экспертная комиссия, нефтезавод производит с 2018 года. Он относится к экологическому классу К5 и подходит для двигателей современных спортивных автомобилей.

Топливо соответствует высоким экологическим требованиям благодаря низкому содержанию серы в своём составе. Ежегодно высокое детонационное свойство бензин используют гоночные команды соревнований «Лада Спорт Роснефть». Судя по отзывам пилотов, топливо от Рязанской НПК обеспечивает высокую динамику и мгновенную реакцию.

Золотой Знак качества – это результат работы нашего предприятия в вопросах повышения качества и расширения линейки конкурентоспособной продукции, — сказал предприятия Сергей Михайлов. – Рады, что наши усилия оценены по достоинству, а результаты труда удовлетворяют запросы современных автолюбителей.