Житель Новой Таволжанки рассказал ГТРК «Белгород» о 12-летней девочке, погибшей при обстреле со стороны Украины.

ВСУ обстреляли белгородское село вечером 19 февраля. Ребенок возвращался домой. Один из девяти снарядов разорвался за спиной девочки. Шансов выжить у нее не было.

«Жалко, что девочку убило. Жизнь только начиналась у нее. Единственный ребенок в семье. Добрая была, всегда здоровалась», – отметил один из местных жителей.

На следующий день при очередной воздушной атаке погибла женщина, получившая множественные осколочные ранения.