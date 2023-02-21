Вторник, 21 февраля, 2023
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Белгородец рассказал о девочке, погибшей при украинском обстреле

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Житель Новой Таволжанки рассказал ГТРК «Белгород» о 12-летней девочке, погибшей при обстреле со стороны Украины.

ВСУ обстреляли белгородское село вечером 19 февраля. Ребенок возвращался домой. Один из девяти снарядов разорвался за спиной девочки. Шансов выжить у нее не было.

«Жалко, что девочку убило. Жизнь только начиналась у нее. Единственный ребенок в семье. Добрая была, всегда здоровалась», – отметил один из местных жителей.

На следующий день при очередной воздушной атаке погибла женщина, получившая множественные осколочные ранения.

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