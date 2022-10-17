Понедельник, 17 октября, 2022
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Белгородцы массово получают сообщения после теракта на военном полигоне

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Злоумышленники пытаются посеять панику среди жителей Белгорода после теракта на военном полигоне, сообщает Fonar.TV со ссылкой на источник в силовых структурах.

Горожане стали получать сообщения с ориентировками на участников стрельбы, которые якобы могут находиться в областном центре.

Собеседник издания подчеркнул, что на самом деле никакой ориентировки не существует.

Инцидент произошел в субботу. По данным Минобороны, во время огневой подготовки двое злоумышленников открыли огонь по солдатам. В результате погибли 11 человек, еще 15 – попали в больницу. Нападавших ликвидировали террористов уничтожили ответным огнем.

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