Беленецкий проведет личную встречу с жителями Касимова для решения городских проблем

Зампредседателя правительства в ближайшее время проведет в Касимове встречу с местными жителями и депутатами, чтобы обозначить и решить городские проблемы. Соответствующее поручение дал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Глава региона отметил, что у Касимова накопилось много проблем. Жители города часто жалуются на вывоз мусора, плохие дороги, затянувшийся вопрос архитектурных памятников и некачественное благоустройство.
Зампреду правительства Евгению Беленецкому губернатор поручил на месте понять, каким образом можно помочь жителям Касимова. Особое внимание он уделил архитектурному памятнику «Торговые ряды».
Губернатор заключил, что подобную работу нужно провести во всех муниципалитетах.