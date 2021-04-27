Беленецкий проведет личную встречу с жителями Касимова для решения городских проблем

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Зампредседателя правительства в ближайшее время проведет в Касимове встречу с местными жителями и депутатами, чтобы обозначить и решить городские проблемы. Соответствующее поручение дал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона отметил, что у Касимова накопилось много проблем. Жители города часто жалуются на вывоз мусора, плохие дороги, затянувшийся вопрос архитектурных памятников и некачественное благоустройство.

— Люди уже устали от всех проблем. Нам нужно помочь Касимову в решении важных вопросов. Именно помочь, а не подменять местную власть. Люди на своих местах должны сами сказать, что им нужно, и организовать эту работу. Мы же окажем всяческую поддержку, — отметил Николай Любимов.

Зампреду правительства Евгению Беленецкому губернатор поручил на месте понять, каким образом можно помочь жителям Касимова. Особое внимание он уделил архитектурному памятнику «Торговые ряды».

— Известно, что там нужна подпорная стенка. Если этого не сделать, то грунт может обвалиться и уничтожить все, что было сделано ранее, — подчеркнул Любимов.

Губернатор заключил, что подобную работу нужно провести во всех муниципалитетах.