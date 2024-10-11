Baza: глава Забайкалья Осипов извинился перед чиновницей, о которую вытер козявку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед главой Карымского лесничества Еленой Шаляпиной, о которую вытер козявку, пишет Baza со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, глава региона позвонил чиновнице утром в пятницу. Он пояснил, что не хотел унизить или оскорбить женщину, но понимает, что ситуация подпортила ее имидж.

«Шаляпина приняла его извинения», – говорится в публикации.

Сегодня в соцсетях набирает популярность ролик, на котором Осипов ковыряет в носу, после чего трогает Шаляпину за одежду.

Сам губернатор утверждает не помнит, как вытер козявку о куртку главы лесничества. Представители Осипова уверяют, что глава региона просто чесал нос.