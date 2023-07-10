Baza: 18-летний срочник убит в воинской части в Курской области

Телеграм-канал Baza сообщил об убийстве 18-летнего солдата-срочника на территории воинской части в Курской области.

По данным источника, военнослужащий из Подмосковья был найден мёртвым с огнестрельным ранением головы ночью 10 июля в части, находящейся в Глушковском районе. Предположительно, смертельный выстрел произведён из автомата Калашникова.

По данным «Базы», следователи задержали 20-летнего срочника из Курганской области. В момент убийства он находился в карауле по охране позиций воинской части.